Обсуждается возможность отложить сроки либерализации рынка электроэнергии

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Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что правительство вскоре предложит меры, направленные на амортизацию стремительно растущих цен на газ, электроэнергию и отопление для населения. Одна из них – вероятная отсрочка либерализации рынка электроэнергии.

«Правительство обязательно внесет предложения, потому что мы считаем, что это временное очень сильное повышение, и оно за это время выровняется, а для того, чтобы распределить это в течение какого-то периода, нужны будут изменения в законе», – сказала премьер журналистам в сейме.

По ее словам, Министерство энергетики уже готовит изменения, ведется обсуждение и отсрочки окончательной даты либерализации электроэнергетического рынка.