Обсуждаются варианты введения чрезвычайного положения у границы – А. Абрамавичюс

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Обсуждаются варианты, что чрезвычайная ситуация должны быть введена не во всей стране, а в приграничной с Беларусью зоне, заявил вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

«Один вариант — на пятикилометровом приграничном участке ввести чрезвычайное положение. (…) Также обсуждается вариант о введении чрезвычайного положения в приграничных самоуправлениях», — заявил он радиостанции LRT radijas.

Вице-министр подчеркнул, что пока никакого решения о чрезвычайной ситуации нет, и пока не ясно, когда оно будет принято.

Он отметил, что введение чрезвычайной ситуации позволит более оперативно предпринимать необходимые шаги.

«Это позволит несколько упростить процедуры госзакупок и использование армии, а также — использование других инструментов», — подчеркнул он.

С другой стороны, А. Абрамавичюс обратил внимание, что чрезвычайные меры в приграничном районе уже введены.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, которым разрешила пограничниками разворачивать нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.

По утверждению вице-министра, введение чрезвычайной ситуации в первую очередь будет зависеть от того, сколько у Литвы будет мест для размещения нелегальных мигрантов. Он добавил, что чрезвычайная ситуация позволит легче выбирать места, находящиеся рядом с границей, и там размещать мигрантов.

После инцидента, произошедшего на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), когда несколько десятков человек в знак протеста против расселения мигрантов блокировали дорогу и были оттуда вытеснены силой, Министерство внутренних дел предложило правительству оценить возможность введения в приграничных самоуправлениях чрезвычайного положения.

Чрезвычайная ситуация — это особый правовой режим, позволяющий применять временные ограничения прав физических лиц, вводить комендантский час.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год. Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.