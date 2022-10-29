Обучение бойцов ВСУ в ЕС возглавит польский генерал

Фото facebook/ Минобороны Украины

Польский генерал-майор Петр Тритек назначен командующим миссией Европейского Союза по обучению украинских военнослужащих. Об этом сообщает польское издание RMF 24.

Он возглавит оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных Сил Украины: личного состава, обучении организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

Само командование будет находиться в Подкарпатском воеводстве Польши. Второй оперативный штаб разместят в Германии, а в столице Бельгии Брюсселе — административное командование.

В ходе первого этапа планируется обучить 15 тысяч украинских бойцов, запуск учебной миссии запланирован на ноябрь. Большая часть учений пройдет в Польше — Украина настояла на таком решении по логистическим соображениям.

Петр Тритек ранее служил в Ираке и Афганистане. В настоящее время он командует 11 бронекавалерийской дивизией.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отреагировал на назначение Тритека в своем Twitter-аккаунте. Он назвал это «огромной ответственностью и признанием позиции Польши на международной арене».

Отметим, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, практически все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских военных.