Обучение под вопросом

Беларусь, приняв изменения к своему Кодексу об образовании, с 1 сентября этого года больше не будет проводить обучение на литовском языке в литовских школах, расположенных в Рымдзюнах и в Пелясе.

«Действия Беларуси нарушают международные обязательства и обязательства ОБСЕ по обеспечению образования на языках национальных меньшинств и негативно скажутся на образовательных и языковых правах национальных меньшинств. Это первый шаг к закрытию школ национальных меньшинств в Беларуси», — подчеркнула временный поверенный в делах Литвы при международных организациях в Вене Нида Якубоне.

По сообщению МИД, на встрече Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, посол Кайрат Абдрахманов представил отчет о своей деятельности, в котором среди прочего подчеркнул, что призвал белорусские власти пересмотреть планирующиеся изменения в законодательстве и обеспечить надлежащее преподавание языков национальных меньшинств.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ