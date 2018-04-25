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Виленский Вестник

Обустройство автовокзала

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Как сообщил предприниматель Андрей Палейчик, управляющий Вильнюсским автовокзалом, на прошлой неделе достигнута договоренность с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом о том, что вокзал останется на прежнем месте.

Два года назад Шимашюс упоминал о возможности перенести автовокзал в Пилайте, если акционеры не будут думать о его обновлении. За это время мэрия с «Литовской железной дорогой» договорились об обустройстве территории вокзала, чтобы сделать его современным транспортным узлом, бизнес-центром, а также развлекательным центром.

«Мы подтверждаем свою готовность участвовать в развитии автовокзала и нашей территории вместе с железнодорожным вокзалом. Окончательных решений пока нет, о них говорить рано, мы лишь обсудили, что переноса автовокзала не будет. Железнодорожный вокзал остается на своем месте, я — на своем, но к проекту подходим вместе», – сказал Палейчик после встречи с Шимашюсом. По его словам, проект обсуждают с «ЛЖД». «Что нам нужно, будет видно, каким будет расклад городской инфраструктуры, как решат вопрос проезда, парковки. Есть другие вопросы, мы о них говорили. Сегодня решался вопрос места автовокзала», – сказал Палейчик. Власти эту встречу не комментируют. Вильнюсская мэрия и «ЛЖД» больше года назад подписали договор о намерениях, в соответствии с которым перемены будут на территории 20 га между ул. Пелесос и Гележинкеле.

«Мы анализируем идеи архитекторов, формируем несколько сценариев, которые будем оценивать сквозь призму влияния на окружающую среду. Начнем в этом году, но завершить, скорее всего, не успеем, окончательный сценарий будет в конце года. Есть шесть предложений, мы хотим сделать из них три варианта», – сказал главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

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 Палейчику, его отцу Ивану Палейчику и другим членам семьи принадлежит компания Vaizga, которая управляет компанией Rapsoila и владеет почти 60% акций сети АЗС Viada. Vaizga также принадлежат 47,89% акций Okseta, 23,91% акций Kurana и 28,26% акций Pasvalio agrochemija.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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