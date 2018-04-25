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Обвиняемым в убийстве Е. Страздаускене предлагают пожизненное заключение

Ассоциативное фото BFL/Алюса Королеваса

Прокуроры предлагают наказать обвиняемых в убийстве жительницы Плунге Евы Страздаускайте пожизненным заключением, заявил журналистам прокурор Гинтас Иванаускас.  

Адвокат пострадавших поддержал эту позицию. Из трех обвиняемых в убийстве девушки близкие просят солидарно присудить 400 тыс. евро неимущественного убытка. 

После выступлений прокуроров и представителей пострадавших в деле был сделан перерыв, чтобы адвокаты могли подготовиться к заключительным речам. 

Двоюродные братья из Кедайняй Кролис Беляускас, Леонас Беляускас и Мантас Беляускас обвиняются в этом деле в том, что с целью сокрытия другого преступления, действуя в группе сообщников, с пытками жестоко убили человека, находившегося в бессильном состоянии. Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и порче имущества.  

Максимальное наказание за эти преступления – пожизненного лишение свободы.

Они отчасти признают свою вину.

Е. Страздаускайте в марте 2017 года отправилась в Вильнюс из родительского дома в Плунге, и внезапно исчезла. Через несколько дней интенсивных поисков ее тело было найдено в Кедайняйском районе. 

По данным правоохранительных органов, девушку до смерти избили лопатой. 

Есть подозрения в том, что мотивом преступления стала дорогая машина девушки. Согласно материалам дела, подозреваемые инсценировали аварию, а когда Е. Страздаускайте вышла из машины, они похитили ее. 

В этом деле обвинения предъявлены еще двум лицам: жителя Мариямполе Альгимантаса Станкявичюса обвиняют в незаконном владении огнестрельным оружием, его и жителя Кедайняй Томаса Загурскаса также обвиняют в ограблении с использованием огнестрельного оружия. 

Кроме того, двоюродных братьев Беляускасов и Т. Загурскаса обвиняют в том, что они похитили дорогостоящее имущество: автомобиль, стоимость которого превышает 32 тыс. евро и личные вещи двух пострадавших граждан Латвии.  

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