Объявлен аукцион частот связи 5G в Литве

Фото pixabay.com

Служба регулирования связи (СРС) в понедельник объявила аукцион трех блоков радиочастот в 700 МГц. На этих частотах в Литве будет реализовано внедрение мобильной связи нового поколения 5G и будут предоставляться услуги электронной связи 5G, сообщает СРС.

«После дискуссий и публичных обсуждений со всеми заинтересованными учреждениями мы объявляем и приглашаем операторов принять участие в аукционе, который будет способствовать внедрению новых технологий на рынке и их развитию», — заявил директор СРС Феликсас Добровольскис.

На аукционе будут выставлены три радиочастотных блока на 20 лет: один шириной полосы радиочастот 2×10 МГц и два шириной 2×5 МГц из диапазонов радиочастот 713–733 МГц и 768–788 МГц.

Стартовая цена — 5 миллионов за блок шириной 2×10 МГц и 3 миллиона евро за блок шириной 2×5 МГц.

Участник аукциона сможет подавать заявки только на один радиочастотный блок.

По условиям аукциона, его победители должны будут предоставить услуги электронной связи со скоростью не менее 30 Мб / с или 15 Мб / с (в зависимости от размера выигрышного блока) 80% литовских домашних хозяйств, на международные транспортных коридорах и автомагистралях, на железных дорогах, в аэропортах и в морских портах.

Победители должны будут начать оказывать услуги в течение шести месяцев с момента выдачи разрешения хотя бы в одном из пяти крупнейших городов страны, а с начала 2024 года — во всех пяти крупнейших городах.

Согласно поправкам к Закону об защите электронных коммуникаций и объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, принятых сеймом весной этого года, возможность участия ненадежных производителей и поставщиков во внедрении мобильной связи 5G в Литве была ограничена.

Военная разведка Литвы определила участие Китая в развитии сети 5G как фактор риска из-за законов коммунистического Китая, которые обязывают компании делиться информацией с правительством.

Операторы связи, уже использующие оборудование и средства, не соответствующие этому критерию, должны будут заменить непригодное оборудование до конца 2025 года. В противном случае они не смогут претендовать на выделенные государством радиочастоты для связи 5G.

12 октября Министерство транспорта и коммуникаций, государственные учреждения и телекоммуникационные компании подписали меморандум о развитии 5G в Литве.

По словам министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса, участники рынка в целом сошлись во мнении по вехам развития проекта 5G, поэтому цель будет заключаться в признании его национально значимым проектом для получения финансирования в рамках Европейских мер развития инфраструктурной сети на 2021-2027 годы.