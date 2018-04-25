Объявлен новый конкурс подрядичка на строительство могильника ИАЭС

ФотоBFL/Томаса Лукшиса

Остановленная и находящаяся в процессе закрытия Игналинская АЭС (ИАЭС) уже третий раз объявила новый конкурс на строительство поверхностного могильника для радиоактивных отходов предварительной стоимостью более 70 млн евро, в котором отходы могут храниться 300 лет.

ИАЭС сообщала ранее, что предварительная стоимость проекта составит 73,16 млн евро (с НДС, или 60,46 млн евро без НДС).

Дважды (в прошлом году и в этом году) конкурсы были прекращены.

Могильник для радиоактивных отходов низкой и средней активности будет представлять собой три железобетонных модуля подвального типа, которые смогут вместить до 100 тыс. кубометров бетонных контейнеров с отходами.

Отходы в могильник будут загружаться на протяжении всего времени закрытия ИАЭС, до 2038 года.

Конкурс на строительство могильника важен в плане национальной безопасности. Будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Это делается с целью избежать ситуации, подобной той, когда дорогостоящие проекты закрытия ИАЭС выиграла германская компания Nukem, ставшая впоследствии предприятием, подконтрольным компании «Атомстройэкспорт» российского гиганта по строительству в области атомной энергетики «Росатом».