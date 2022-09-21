Объявленная частичная мобилизация свидетельствует о плохом положении РФ — министр обороны Литвы

«Частичная мобилизация, которую объявил Путин (что интересно — «по рекомендации Генштаба») начиная с сегодняшнего дня, позволит запастись новым «пушечным мясом», восполнить почти уничтоженные части и направить новые волны плохо обученных бойцов со старыми танками в атаку», — написал он.

По словам министра, этим шагом Россия «постарается сохранить давление на украинские силы и создать условия для того, чтобы мобилизованные на собственной шкуре испытали HIMARS (американскую систему залпового огня — BNS)».

Анушаускас подчеркнул, что в ответ на это Запад должен усилить военную поддержку Украины.

«Ответом со стороны стран, поддерживающих Украину, является непрерывный поток современной военной техники народу, защищающемуся от геноцида», — заявил Анушаускас.

Обращаясь в среду к народу, Путин объявил о частичной мобилизации в стране впервые с начала военного вторжения в Украину.

По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь со стажем.

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