Объявленная частичная мобилизация свидетельствует о плохом положении РФ — министр обороны Литвы

Объявленная в среду президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении страны, но направленные резервисты останутся «пушечным мясом» в войне против Украины, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
«Ну вот, путинская «трехдневная победоносная война» вышла на мобилизационный этап. Следовательно, ситуация довольно плохая», — написал министр в Facebook в среду.
«Частичная мобилизация, которую объявил Путин (что интересно — «по рекомендации Генштаба») начиная с сегодняшнего дня, позволит запастись новым «пушечным мясом», восполнить почти уничтоженные части и направить новые волны плохо обученных бойцов со старыми танками в атаку», — написал он.
По словам министра, этим шагом Россия «постарается сохранить давление на украинские силы и создать условия для того, чтобы мобилизованные на собственной шкуре испытали HIMARS (американскую систему залпового огня — BNS)».
Анушаускас подчеркнул, что в ответ на это Запад должен усилить военную поддержку Украины.
«Ответом со стороны стран, поддерживающих Украину, является непрерывный поток современной военной техники народу, защищающемуся от геноцида», — заявил Анушаускас.
Обращаясь в среду к народу, Путин объявил о частичной мобилизации в стране впервые с начала военного вторжения в Украину.
По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь со стажем.
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Комментариев: 2
Конечно же Украина побеждает во всю! Аж четыре волны мобилизации провела! Скоро уже на Красной площади будут петь «Щеневмерлу» или «Батько наш Бандера».
Интересно, кто обучал Анушаускаса военным наукам? А что, если Путин победит?