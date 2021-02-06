Обязательная самоизоляция для приезжающих в Ирландию – теперь закон

Министр здравоохранения страны подписал закон о обязательной изоляции приезжих. Пока оговорены правила нахождения дома, но планируется его расширение для изоляции в гостиницах.
По новому закону, все приезжающие должны самоизолироваться на 14 дней, со дня прибытия. Причем, путешественник должен находится исключительно в месте, указанном в Passenger Locator Form.
Для счастливчиков, сделавших негативный ПЦР тест, срок заключения сокращается до 5 дней. Данное правило не касается приезжих из Бразилии и Южной Африки, эти страны отнесены к данной 2й категории.
Исключения сделаны для работников транспортных компаний, путешествующих в медицинских целях, сотрудников Garda и вооруженных сил.
Освобождены от карантина профессиональные спортсмены, а так же те кто прибыл из стран в которых ПЦР тест не проводится, сообщает The Journal
Интересное предложение было сделано в отношении перемещения между Республикой и Северной Ирландией. Здесь Британия и Шотландия предложили единый карантинный подход и для Ирландии. Таким образом, ирландцы вновь могут начать жить по Британским законам.russianireland.com