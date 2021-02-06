Обязательная самоизоляция для приезжающих в Ирландию – теперь закон

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Министр здравоохранения страны подписал закон о обязательной изоляции приезжих. Пока оговорены правила нахождения дома, но планируется его расширение для изоляции в гостиницах.

По новому закону, все приезжающие должны самоизолироваться на 14 дней, со дня прибытия. Причем, путешественник должен находится исключительно в месте, указанном в Passenger Locator Form.

Для счастливчиков, сделавших негативный ПЦР тест, срок заключения сокращается до 5 дней. Данное правило не касается приезжих из Бразилии и Южной Африки, эти страны отнесены к данной 2й категории.

Исключения сделаны для работников транспортных компаний, путешествующих в медицинских целях, сотрудников Garda и вооруженных сил.