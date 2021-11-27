Обязательная вакцинация. Австрия первой решилась

Фото pixabay.com

Вакцинация от коронавируса становится обязательной. Первой на такой шаг решилась Австрия. Хотя ранее местное правительство неоднократно исключало возможность обязательной вакцинации от коронавируса, однако внезапно изменило свою позицию. Почему?

В Австрии действительно непростая ситуация с развитием эпидемии. Сейчас страну охватила четвертая волна заболевания, а в понедельник начал действовать уже четвертый за два года национальный локдаун. Австрия стала одной из самых закрытых стран ЕС. Все потому, что победить болезнь не удалось, несмотря на целую серию прошлых ковидных ограничений. По данным австрийского Минздрава, 66% населения прошли полный курс вакцинации. Это был бы хороший результат для Восточной Европы, но для Западной он является одним из самых низких. Теперь австрийское правительство уверено: уровень вакцинации – слишком низкий для того, чтобы система здравоохранения работала бесперебойно, а вводить локдаун за локдауном – больше не выход. Да, вакцинация не гарантирует защиты от заражения, но существенно уменьшает опасность тяжелого течения болезни и смертность.

Ожидается, что решение об обязательной вакцинации будет утверждено в парламенте.