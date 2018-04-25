Обязательное ношение масок может обсуждаться при ухудшении ситуации – С.Сквярнялис

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Премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что возможность вновь ввести обязательное ношение масок может рассматриваться, если в стране будет превышен установленный показатель распространения коронавируса.

По утверждению премьера, ориентационный критерий в настоящее время составляет пять случаев на 100 тыс. жителей. Если данный критерий будет превышен, то тогда появится возможность у министра рассматривать различные секторы — сказал журналистам в четверг С. Сквярнялис.

В настоящее время показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1,9 случаев на 100 тыс. жителей.

Премьер заявил, что в первую очередь маски могут вернуться в закрытые помещения, где высок риск заражения: в общественный транспорт и торговые центры.

Обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Литве во время карантина, чтобы предотвратить распространение инфекции. В настоящее время маски лишь рекомендовано.

В четверг правительство решило, что решение об обязательном ношении масок будет принимать министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.