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Деньги,Общество,Экономика

Оценка имущества

Фото www.pixabay.com

Центр регистра сообщает, что проходит публичное обсуждение документов массовой оценки недвижимости в Литве, во время которого жители и муниципалитеты могут выступать со своими замечаниями и предложениями.

В сообщении сказано, что оценка недвижимости проводится ежегодно, а по ее результатам потом подсчитывают налоги на недвижимость и устанавливают цены на продажу или аренду государственного имущества. Кроме того, этот вопрос актуален и для жителей, когда считают налоги в случае оформления дарственных или наследства. На основе этих результатов также выявляют регионы, на покупку жилья в которых предоставляют финансовые льготы молодым семьям, покупающим первое жилье. Окончательные данные будут утверждены и вступят в силу не позже 1 января 2020 года.

В Литве за семь месяцев этого года рынок недвижимости прирос на 7% – продано почти 75 тыс. объектов недвижимости, сообщает предварительные данные Реестровый центр (РЦ). Как сообщает BNS, только в июле было заключено 12 тыс. сделок по недвижимости – на одну десятую больше, чем в июле прошлого года, и на 15% больше, чем в июне нынешнего года.  За семь месяцев в стране сменило владельцев более 20 тыс. квартир – на 5% больше, чем в январе-июле прошлого года, 6,5 тыс. жилых домов – на 9,7% больше (6 тыс.), более 37 тыс. земельных участков – на 8% больше (34,5 тыс.).

По мере приближения обсуждения бюджета правящие власти в Литве обсуждают возможность о введении новых налогов для крупного капитала, банков и торговых центров, с тем чтобы полученные средства направить на социальные нужды. В том числе есть идеи ввести налоги для банков и торговых центров, например, по занимаемой торговой площади,

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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