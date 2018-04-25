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Очарованный португальцами Г. Науседа питает надежды по поводу будущего футбола Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

 Президент Гитанас Науседа уже давно знал, что будет делать вечером 10 сентября – глава Литвы, болеющий более 15 лет за Футбольную сборную Португалии говорит, что не может пропустить матч команды Криштиану Роналду с литовцами.

«Нельзя было бы оправдать мое отсутствие на таком матче. Португалия после Литвы для меня вторая команда, за которую я всегда болею», – сказал президент в интервью BNS.

«Я полагаю, что это началось хороших 15 лет назад. Я сейчас уже не могу точно вспомнить как, и честно говоря, рационально объяснить не могу, почему именно Португалия. Возможно потому, что это бразильцы в Европе», – сказал Г. Науседа.

Отборочный матч Европейского чемпионата состоится во вторник вечером на стадионе Литовской федерации футбола. 

Несмотря на то, что разница в потенциале команд ни у кого не вызывает сомнений – в рейтинге FIFA Португалия является шестой, а Литва 130-ой – президент страны сказал, что заранее не хоронит надежды ни по поводу матча, ни по поводу возрождения литовского футбола в целом.

«Я реалист, который надеется на оптимистичный результат. Футбол — это такая игра, в которой иногда и защищаясь можно добиться неплохого результата. В данном случае я очень надеюсь, что будут и определенные зачатки нападения, нашей сборной это очень нужно, в целом нашему футболу сейчас очень не хватает наступательного азарта или потенциала», – сказал президент.

«Будем надеяться, что все будет хорошо, и что это принесет людям радость уже от того, что мы увидим много звезд на поле. И, что самое важное, возможно увидим какие-то признаки возрождения литовского футбола. И если случится так, то я буду очень рад», – добавил Г. Науседа.

Видеозапись эксклюзивного интервью президента BNS можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=cqKHiuyJgNY

Сборные Литвы и Португалии встретятся в отборочном матче Европейского чемпионата в группе B.

Литва с одним очком сейчас последняя, пятая, а португальская сборная с пятью очками занимает второе место. 

В группе лидирует Украина, третья – команда Люксембурга, четвертая – Сербия.

Все билеты на матч на стадионе, вмещающим более 5 тыс. зрителей, уже выкуплены. Соревнования начнутся в 21 час. 45 минут. 

BNS

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