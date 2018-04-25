Очередь на литовско-польской границе с литовской стороны составляет почти 50 км

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Во вторник после обеда очередь грузовых автомобилей на литовско-польской границе с литовской стороны достигала почти 50 километров.

Как сообщил BNS представитель по связям общественностью Мариямпольской окружной полиции Ренатас Сяурусайтис, по данным на 13 часов вторника, очередь протянулась на 47 километров. За движением наблюдает полиция, а жителям, перемещающимся внутри страны, рекомендуется выбирать альтернативные дороги и не ехать по шоссе Каунас-Мариямполе-Сувалки.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал, что в связи с ростом очередей на литовско-польской границе Варшаву просят открыть еще один пункт проверки. А также впускать хотя бы грузовики, зарегистрированные в Польше.

«Международная проблема – 54% с польскими номерами, этот вопрос будет рассматриваться на проходящем в режиме видеоконференции заседании Совета руководителей Европы, этот вопрос будет подниматься», – сказал во вторник С. Сквярнялис.