Очереди грузовиков на белорусско-литовской границе снова растут

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

На границе Беларуси и Литвы с белорусской стороны сильно выросли очереди грузовиков. Перевозчики говорят, что водителям приходится проводить в них по несколько дней. Как сообщает Таможенный департамент Литвы (ТДЛ), очереди образовались из-за кризиса с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.

«Мы считаем, что из-за кризиса с мигрантами на белорусской стороне в районе поста Райгардас могли образоваться заторы грузовиков. Поскольку грузовые автомобили не могут въехать в Европейский союз (ЕС) через некоторые польские посты, и водители грузовиков выбирают находящийся ближе всего пост Пярвалка-Райгардас», – сказала BNS представитель ТДЛ Хенрика Рукшенене.

Сейчас на пограничном посту Пярвалка-Райгардас с белорусской стороны ожидает более 500 грузовиков, на пункте Бенякони-Шальчининкай – около 710, на пункте Каменный Лог- Мядининкай – 630.

Представитель транспортного предприятия Komlita Витас Климавичюс уверяет, что сейчас на пунтке Пярвалка образовалась 11-тикилометровая очередь и она почти не движется. По его словам, таких очередей не было за всю историю деятельности предприятия.

Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava Зенонас Буйвидас говорит, что ситуация далека от нормальной.

«Мы постоянно сотрудничаем с застрявшими на границе перевозчиками. Ситуации не позавидуешь. Уже сейчас многие грузовики предпочитают другие погранпункты, но особого выбора нет», – сказал для пресс-релиза представитель Linava.

Как информировал BNS ТДЛ, за сутки через погранпост Райгардас в Литву въехало 209 грузовиков, а это полностью соответствует мощностям этого поста. Особых очередей на выезд из Литвы здесь нет.