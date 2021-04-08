Очереди на границе Литвы и Беларуси стали длиннее, но возросла и пропускная способность

Очередь грузовиков, ожидающих въезда в Литву из Беларуси, за последние сутки стала длиннее — в четверг утром на границе ожидало более 900 грузовиков. Однако одновременно на контрольно-пропускных пунктах (КПП) возросла пропускная способность.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Миуштис сказал, что в четверг въезда в Литву из Беларуси на КПП Мядининкай ожидало 300 грузовиков, на пункте Лаворишкес — 200, на КПП Шальчининкай — 250, на КПП Райгардас — 160.

За сутки число ожидающих грузовиков возросло почти на 100, однако представитель СОГГЛ уверяет, что возросла и пропускная способность пунктов.

«Общая сумма возросла, но на всех пунктах, возможно, за исключением Шальчининкай, пропускная способность выше по сравнению с числом ожидающих. Например, на пункте Мядининкай ожидало 300 (грузовиков — ред.), но въехало (за последние сутки — BNS) 400», — сказал BNS Г. Мишутис.

По его словам, очередь не уменьшается из-за большого потока грузового транспорта на въезде.

Между тем очереди на выезде из Литвы в Беларусь увеличились незначительно: на КПП Мядининкай в четверг утром ожидало 85 грузовиков, на пункте Шальчининкай — 30, на КПП Райгардас — 10 грузовикоа, на пункте Лаворишкес очередей не было.

Очереди на границе образовались из-за перебоев в работе систем таможни. Их работа была восстановлена 2 апреля.