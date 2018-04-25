Очереди на границе Литвы и Польши выросли до 30 км, застряли порожние фуры

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

После того, как Польша в полночь понедельника закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса, на границе Литвы и Польши застряли порожние фуры, говорит Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

Очереди фур на погранпереходе Калвария во второй половине дня в понедельник достигали 30 км, подтвердил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

«Причина – усиленный контроль польскими пограничниками. Мы проверяем быстро, и этот поток быстро рассосался бы. Но Польша пропускает очень небольшими темпами, проводится санитарный контроль, измерение температуры, таможенный контроль, проверка документов», – сказал BNS Г. Мишутис.

Польша не ограничивает международные перевозки грузов, но если фуры идут порожними, то их могут не впустить.