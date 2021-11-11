Очереди на границе с Беларусью остаются длинными, перевозчики выбирают соседние страны

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

На контрольно-пропускных пунктах (КПП) литовско-белорусской границы, где со среды объявлено чрезвычайное положение (ЧП), очереди грузовых автомобилей немного уменьшились, однако сотни их все еще вынуждены ожидать по несколько суток.

По словам генерального секретаря Международного альянса транспорта и логистики (МАТЛ) Повиласа Дрижаса, перевозчиков, которые везут грузы в восточном направлении, призывают выбирать альтернативные маршруты.

«Еще во вторник, когда появились первые сигналы о вероятном введении ЧП, мы обсудили ситуацию. Учитывая уроки прошлого, видя увеличение очередей, запаздывание проверок, мы рекомендовали нашим членам объезжать часть границы Литвы с Беларусью, выбирать менее проблемные пункты или другие страны», – сказал BNS П. Дрижас.

Как альтернативные направления он указал Латвию, Украину, а также некоторые КПП Польши. По его словам, часть перевозчиков уже направили грузы через соседние государства.

Секретарь Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков по инновациям и транспортной политике Андрюс Бурба подчеркнул, что проверки на КПП затягиваются и по вине должностных лиц Беларуси.

«В последнее время становится больше случаев, когда белорусские должностные лица искусственно затягивают процесс проверки, из-за чего и образовались огромные очереди не только на белорусской, но и на литовской стороне», – сказал А. Бурба.

По последним данным, на КПП Мядининкай сейчас ожидают в очереди 247 грузовиков (в среду – 301), среднее время ожидания составляет 43 часа (в среду – 51 час).

На КПП Шальчининкай ожидают 144 грузовых автомобиля, время ожидания составляет примерно 21 час (в среду – 172 грузовика, 26 часов), на КПП Лаворишкес – 94 грузовика и 19 часов (100 и 22 часа), на КПП Райгардас – 68 грузовиков и 19 часов (40 и 12 часов).