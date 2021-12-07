Очередной рейс Iraqi Airways с мигрантами из Минска в Ирак планируется 7 декабря

Очередной эвакуационный рейс авиакомпании Iraqi Airways, который вывезет еще одну группу находящихся в Минске мигрантов в Ирак, запланирован на вторник, сообщает ТАСС.
Как свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте Национального аэропорта «Минск», вылет самолета в столицу Курдского автономного района Эрбиль значится в 13.45 (совпадает с мск).
Вывозной рейс 6 декабря был отменен, а предыдущий был выполнен 4 декабря.
18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой авиакомпании. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак были вывезены более 2,5 тыс. человек.
Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября.