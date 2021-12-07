Очередной рейс Iraqi Airways с мигрантами из Минска в Ирак планируется 7 декабря

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой авиакомпании. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак были вывезены более 2,5 тыс. человек.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября.