Оцифрованы вильнюсские кладбища

Фото vilnius.lt

Отныне будет легче и быстрее находить место вечного упокоения умершего родственника, а заявления и разрешения на похороны будут выдаваться в электронном виде.

Вильнюсский муниципалитет завершил первый этап оцифровки кладбищ в столице — система уже показывает данные с трех городских кладбищ: Карвялишкес (78 га), Рокантишкес (40 га) и Вяркяй (3,6 га), сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

На интерактивной карте https://zemelapiai.vplanas.lt/kapines/ можно найти могилы по фамилиям и именам захороненных, а в подробных ортофотоснимках вы можете увидеть, как добраться до этих кварталов. Система также может видеть территорию кладбища — их границы, сектора (кварталы), сформированные места захоронений, а администраторы кладбища могут видеть свободные, занятые места захоронений, осуществлять контроль за неухоженными захоронениями, дорожками и т. д. Половина (121,6 га) всех городских кладбищ Вильнюса уже оцифрована.

Столичный муниципалитет первым в Литве в электронном виде провел инвентаризацию кладбищ, связал всю информацию из похоронных журналов и места захоронений. Наличие такой информации позволяет администраторам кладбища не искать в старых журналах учета места захоронений. Благодаря такой карте муниципалитет столицы будет первым, кто предоставит услугу выдачи электронных разрешений.

Идея инвентаризации всех городских кладбищ Вильнюса появилась у Департамента по благоустройству города и охране окружающей среды Вильнюсского самоуправления, который предложил оптимизировать процесс подачи заявок на выдачу разрешений на захоронение, создав базу данных о кладбищах и захоронениях.

«Мы, наверное, пока единственные в Литве, кто провел такую инвентаризацию. Карта будет полезна не только сотрудникам, но и жителям, которые смогут найти места захоронения близких. Для создания карты мы использовали подробные ортофотопланы, которые точно идентифицировали и географически увязали территорию захоронений. На втором этапе, который пройдет в этом и следующем году, будут оцифрованы все остальные кладбища, принадлежащие городу», — сказал руководитель Департамента по благоустройству города и охраны окружающей среды Гинтаутас Руновичюс.

Первый этап оцифровки занял около года. На создание системы оцифровки, управления цифровой информацией и администрирование затрачена 161 тысяча евро.

Информация «ЛК», vilnius.lt