Культура

«Одинокий человеческий голос» прозвучал в Польше

25 августа в польском городе Жешуве был показан моноспектакль Александры Метальниковой «Одинокий человеческий голос» (реж. Владимир Дорондов) по книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) с этим спектаклем принял участие в международном фестивале «Trans/Misje – Восток искусства» (TRANS/MISJE – Wschod Sztuki), организованным Театром им. Ванды Семашковой г. Жешува.

Кроме спектакля в своей программе на фестивале РДТЛ представляет также выставку картин «Инспирации» художницы Эдиты Сухоцките и концерт Гирманте Вайткуте и джазового трио «Ethnic-Mood».

«Мы очень рады и ценим завязавшуюся тесную связь с нашими партнерами в Польше и приглашение коллег поляков на этот интересный, красочный фестиваль. Искренне благодарны организатору и художественному руководителю фестиваля Яну Новару за прекрасную инициативу пригласить театры из разных стран, чтобы они не только представили себя публике, но и сами увидели друг друга, обменялись творческими и профессиональными идеями, поощрили сотрудничество в сфере культуры», – говорит руководитель РДТЛ Ольга Полевикова.

В программе фестиваля были представлены спектакли театров из Сакартвело, Украины, Польши. Хотя на фестивале акцент делался на драматическом театре, зрители этого прикарпатского региона Польши смогли посетить и выставки, концерты, которые привезли гости.

«В программе, которую мы подготовили, все три мероприятия связаны в театральном контексте – моноспектакль замечательной актрисы А. Метальниковой, пронизанные театральным духом работы художницы Э. Сухоцките и аранжировки в стиле джаза литовских народных песен в исполнении джазового трио и Г. Вайткуте, которая, кстати, в этом сезоне создаст главную роль в премьерном спектакле РДТЛ – мюзикле «Into The Woods», – рассказала О. Полевикова.

По словам организаторов фестиваля, этот проект помимо художественной нагрузки несет и важный идейный заряд, так как объединяет Сакартвело, Украину и страны-члены Европейского союза Литву и Польшу, которые особенно поддерживают идею интеграции Сакартвело и Украины в ЕС. Встреча в Жешуве также рассматривается как удобный случай начать дальнейшее сотрудничество учреждений культуры разных стран.

Спектакль РДТЛ «Одинокий человеческий голос» в 2018 г. получил приз за лучшую женскую роль на фестивале им. Дали Тамулявичюте. Актриса Александра Метальникова на XIV Фестивале камерных театров в Панявежисе была награждена Главным призом.

Актриса РДТЛ Александра Метальникова задумала свой моноспектакль по книге «Чернобыльская молитва» еще до того, как ее автор, писательница Светлана Алексиевич, была удостоена Нобелевской премии по литературе. В моноспектакле использован лишь один фрагмент книги, заглавие которого дало название спектаклю. Здесь нет рассказа об обстоятельствах величайшей техногенной катастрофы – взрыва на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 г. Актрису увлек монолог женщины, вдовы погибшего спасателя-ликвидатора последствий аварии, об их любви и о том, как эта гигантская трагедия сумела заставить особо зазвучать и воспламениться любви таких вроде бы ничем не примечательных, но очень чистых и искренних людей.

После спектакля состоялась встреча с польской публикой, профессионалами театрального искусства и представителями средств массовой информации.

Инф. и фото РДТЛ

Последние новости

default image
Президент Литвы призывает отказаться от радикальных сокращений в бюджете ЕС

Подробнее...
default image
Россия продаст Индии оружие на $14,5 млрд

Подробнее...
default image
Г.Науседа переедет в Турнишкес только после обновления резиденции

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Brexit без соглашения может замедлить экономрост Литвы

Подробнее...
default image
Г.Науседа предложит Сейму унифицировать налогообложение всех видов доходов

Подробнее...
default image
Иран передумал возвращаться к ядерной сделке

Подробнее...
default image
Скончался бывший литовский дипломат Р. Юшка

Подробнее...
default image
Новое руководство Еврокомиссии продолжит контролировать работу технологических компаний США

Подробнее...
default image
Президент Г.Науседа будет стремиться развивать отношения с Беларусью

Подробнее...
default image
Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае затягивания переговоров

Подробнее...
default image
Голосование по В.Пранцкетису возможно только после расследования по И. Розовой

Подробнее...
default image
Джонсон лишился большинства в британском парламенте

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает выделить дополнительно 100 млн евро на сокращение бедности

Подробнее...
default image
Учения НАТО с участием 18 стран начались в Балтийском море

Подробнее...
default image
Прокуроры отказались проводить расследование снятие доски Й. Норейке в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Газ продолжит дешеветь в Европе

Подробнее...
default image
С. Тамкявичюс: это благодарность Литве, за сохраненную веру

Подробнее...
default image
Г. Науседа отправляется в Брюссель обсудить вопросы НАТО и ЕС

Подробнее...
default image
В 2018 году в Европе и Центральной Азии насчитывалось более 4 миллионов бедняков

Подробнее...
default image
Прокуратура передает в суд дело о непрозрачной выдаче визы

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600