«Одинокий человеческий голос» прозвучал в Польше

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25 августа в польском городе Жешуве был показан моноспектакль Александры Метальниковой «Одинокий человеческий голос» (реж. Владимир Дорондов) по книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) с этим спектаклем принял участие в международном фестивале «Trans/Misje – Восток искусства» (TRANS/MISJE – Wschod Sztuki), организованным Театром им. Ванды Семашковой г. Жешува.

Кроме спектакля в своей программе на фестивале РДТЛ представляет также выставку картин «Инспирации» художницы Эдиты Сухоцките и концерт Гирманте Вайткуте и джазового трио «Ethnic-Mood».

«Мы очень рады и ценим завязавшуюся тесную связь с нашими партнерами в Польше и приглашение коллег поляков на этот интересный, красочный фестиваль. Искренне благодарны организатору и художественному руководителю фестиваля Яну Новару за прекрасную инициативу пригласить театры из разных стран, чтобы они не только представили себя публике, но и сами увидели друг друга, обменялись творческими и профессиональными идеями, поощрили сотрудничество в сфере культуры», – говорит руководитель РДТЛ Ольга Полевикова.

В программе фестиваля были представлены спектакли театров из Сакартвело, Украины, Польши. Хотя на фестивале акцент делался на драматическом театре, зрители этого прикарпатского региона Польши смогли посетить и выставки, концерты, которые привезли гости.

«В программе, которую мы подготовили, все три мероприятия связаны в театральном контексте – моноспектакль замечательной актрисы А. Метальниковой, пронизанные театральным духом работы художницы Э. Сухоцките и аранжировки в стиле джаза литовских народных песен в исполнении джазового трио и Г. Вайткуте, которая, кстати, в этом сезоне создаст главную роль в премьерном спектакле РДТЛ – мюзикле «Into The Woods», – рассказала О. Полевикова.

По словам организаторов фестиваля, этот проект помимо художественной нагрузки несет и важный идейный заряд, так как объединяет Сакартвело, Украину и страны-члены Европейского союза Литву и Польшу, которые особенно поддерживают идею интеграции Сакартвело и Украины в ЕС. Встреча в Жешуве также рассматривается как удобный случай начать дальнейшее сотрудничество учреждений культуры разных стран.

Спектакль РДТЛ «Одинокий человеческий голос» в 2018 г. получил приз за лучшую женскую роль на фестивале им. Дали Тамулявичюте. Актриса Александра Метальникова на XIV Фестивале камерных театров в Панявежисе была награждена Главным призом.

Актриса РДТЛ Александра Метальникова задумала свой моноспектакль по книге «Чернобыльская молитва» еще до того, как ее автор, писательница Светлана Алексиевич, была удостоена Нобелевской премии по литературе. В моноспектакле использован лишь один фрагмент книги, заглавие которого дало название спектаклю. Здесь нет рассказа об обстоятельствах величайшей техногенной катастрофы – взрыва на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 г. Актрису увлек монолог женщины, вдовы погибшего спасателя-ликвидатора последствий аварии, об их любви и о том, как эта гигантская трагедия сумела заставить особо зазвучать и воспламениться любви таких вроде бы ничем не примечательных, но очень чистых и искренних людей.

После спектакля состоялась встреча с польской публикой, профессионалами театрального искусства и представителями средств массовой информации.

Инф. и фото РДТЛ

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