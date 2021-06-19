Одиноким саудовским женщинам разрешили жить без опеки мужчин

Незамужние и разведенные жительницы Саудовской Аравии, а также вдовы получили право жить и путешествовать самостоятельно. Власти страны внесли соответствующую поправку в статью закона о действии шариатских судов, согласно которой каждая взрослая незамужняя женщина должна быть передана мужчине-опекуну. Об этом сообщила газета Gulf News.
«Взрослая женщина имеет право выбирать, где ей жить. Опекун может сообщить о ней в суд только в том случае, если у него есть доказательства, подтверждающие, что женщина совершила преступление», – говорится в обновленной статье. В ней также сказано, что «если женщину приговорили к тюремному заключению, она не будет передана своему опекуну по истечении срока». Подчеркивается, что речь идет только о незамужних женщинах.
«Семьи больше не могут подавать иски против своих дочерей, которые предпочитают жить одни», – заявил адвокат Наиф Аль-Манси. По его словам, суды не будут рассматривать дела, которым ранее уделялось приоритетное внимание.
Прецедентом к внесению поправки стало дело 32-летней саудовской писательницы Мариам Аль Отайби, которая выиграла трехлетнее судебное разбирательство против своей семьи. Родители обвинили женщину в том, что она покинула родной дом и уехала в Эр-Рияд без разрешения. Суд вынес историческое решение, признав, что Мариам взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить.
Напомним, в 2018 году женщинам в Саудовской Аравии разрешили смотреть футбольные матчи на стадионе и водить авто.korrespondent.net