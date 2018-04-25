Одна из самых кровавых атак в истории Канады

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51-летний житель Канады Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 17 человек в провинции Новая Шотландия, сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

Нападение произошло в небольшом городе Портапик (100 километров от Галифакса) вечером в субботу, 18 апреля: в одном из домов и возле него полиция нашла несколько убитых. Затем Уортман начал ездить между городами Новой Шотландии, убивая людей и поджигая дома. По данным AP, полиция сообщала, что преступник вооружен, и призывала жителей не покидать дома.

Гэбриел Уортман совершал убийства в форме канадской конной полиции и передвигался на автомобиле Chevy Tracker, напоминающем полицейскую машину. В полиции отмечали, что нападавший не работает полицейским. По некоторым данным, он работал дантистом.

Власти считают, что преступник намеренно выбрал первых жертв, затем он убивал случайных людей. Во время стрельбы погибла женщина-полицейский Хайди Стивенсон, а один из офицеров получил ранение. В полиции допустили, что погибших может быть больше. С некоторыми жертвами преступник был знаком.

Первоначально полиция сообщила, что задержала Уортмана на заправке в Энфилде, но затем сообщила, что он был убит в результате перестрелки с полицией. Полиция выясняет, имеет ли атака отношение к пандемии коронавируса, но пока не нашла никакой связи.

Глава канадской полиции Бренда Луцки заявила, что инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. В начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия «стали беспорядочными».

Премьер-министр Канады назвал нападение «ужасающей ситуацией», глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был «один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции».

Это самое смертоносное нападение в истории Канады, отмечает «Медуза». До этого самым крупным считалось массовое убийство, совершенное в провинции Квебек в 1989 году в Политехническом университете Монреаля. Нападавший 25-летний Марк Лепин убил 14 женщин, после чего покончил с собой. После этого случая Канада пересмотрела свои законы об оружии, и массовые убийства стали редкостью.