«Одним лишь повышением налогов проблем не решить»

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Принято считать, что только после первых ста дней можно более критически взглянуть на решения, выбор и стиль поведения президента. 100 дней — этап, на котором заканчивается разминка, включается световое табло и начинается настоящее состязание. Итак, этот этап преодолен, «жребий брошен»!

Президент следует лейтмотиву «государства всеобщего благосостояния». Пока что идея «государства всеобщего благосостояния» опирается на две основы — увеличение перераспределения и сокращение неравенства доходов. У многих эта концепция все еще вызывает много вопросов, конкретный долгосрочный план действий не был обнародован, были только предложения по бюджету на будущий год. Тем не менее, долгосрочный стратегический план президентства очень необходим. Сегодня не хватает ясности, как в макроэкономическом, так и в политическом контексте.

Сокращение неравенства в доходах будет происходить на одну пятую быстрее, чем планировалось, за счет увеличения пенсий. Ни у кого не возникает вопрос, что это необходимо делать. Литва выглядит крайне бедной с точки зрения государственных пенсионных расходов в контексте ЕС, так как на это выделяется 5,7% общего валового продукта, в то время как средний показатель в Евросоюзе составляет 10%.

Однако способы финансирования этой цели немного удивляют. Представляя достойные похвалы инициативы по снижению коррупции и повышению прозрачности государственных закупок, президент был удивлен тем, что государственные закупки могут сэкономить около одной пятой их стоимости, и это могло бы составлять около 1 млрд евро. Это намного большее 100 млн евро, необходимых для повышения пенсий.

Так почему выбирают самый легкий путь – повышение налоговых тарифов, а не ожидают эффекта от этой инициативы? Если ждать нельзя, то Литва может взять кредит сегодня. С отрицательными процентами. Зачем еще раз начинать менять налоговую систему, к которой не привыкли ни граждане, ни бизнес? Зачем упрощать ее в сравнении с соседними странами?

Стабильность, простота и лаконичность налоговой системы являются одним из основных условий конкурентоспособности. Литве было бы больно терять импульс в привлечении прямых иностранных инвестиций из-за изменений в налоговой среде, неблагоприятного налогообложения небольших инициатив. Такое поведение Литвы на международной конкурентной арене — роскошь, которую мы не можем себе позволить.

Президент подчеркнул важность экономической дипломатии, но никакая экономическая дипломатия не поможет, если мы не создадим деловую среду и не возложим налоговое бремя на налоговую систему.

Существует еще кое-что для повышения эффективности использования внутренних ресурсов: экономика образования и здравоохранения за последние десять лет застопорилась, хотя за этот период численность населения значительно сократилась. Литва нецелесообразно выделяет слишком много денег. Например, мы тратим более высокую долю ВВП на образование, чем в среднем по ЕС, но общая сумма на одного ученика ниже, чем в большинстве стран ЕС. Это означает, что много денег приходится на хозяйственную деятельность школы.

Сохранение государственного имущества также обходится дорого, но в Литве не спешат избавиться от этого. Отказ или, по крайней мере, повышение прозрачности внутренних сделок позволило бы сэкономить по меньшей мере несколько десятков миллионов евро из общей суммы в 456,4 млн евро.

По количеству служащих и работников общественного сектора на душу населения Литва заметно отличается от Евросоюза. Если эти показатели подвести к среднему показателю Евросоюза, то появилась бы возможность увеличить зарплату специалистам.

В настоящее время государственная инвестиционная программа является скупой, когда на не инвестиции, а на бесполезные расходы тратится много денег.

Популистскими выглядят избирательные инициативы, такие как семейная карточка, бесплатное питание, детские деньги, получаемые независимо от заработка родителей. Если мы хотим повысить пенсии, а их нужно повышать, детские деньги должны получать те, кто в них действительно нуждается, а не все.

Наконец, часто звучащее слово «солидарность» и призыв ко всем внести свой вклад в наше общее дело, называемое «государством». Однако предложение внести больше заработанных с трудом денег в дырявое правительственное финансовое ведро не мотивирует людей. Сначала нужно залатать дыры. Эстонцам это удается. С более простой налоговой системой они добиваются большего распределения, и, что самое главное, у них гораздо выше качество общественных услуг. Есть и еще несколько примеров для подражания.

Только повышение налоговых тарифов без убеждения налогоплательщиков в том, что с их деньгами обращаются ответственно, может привести к полной противоположности ожидаемому результату.

Индре ГЕНИТЕ-ПИКЧЕНЕ, эксперт Института свободного рынка Литвы