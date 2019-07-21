«Одним – повышение зарплаты, другим — билет безработного»

Ева ВАЛЕШКАЙТЕ

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Каков один из основных аргументов, который учитывают политики, предлагая увеличить минимальную месячную зарплату (ММЗ)? Если перевести с замысловатого на простой язык, то этот аргумент звучит так: «У плохого бизнеса много денег, но жадность не увеличивает заработную плату работников».

Кажется, что ММЗ является определенным надуманным рубежом, ниже которого опускаться уже нельзя, и с помощью этого критерия нужно навести порядок с предпринимательством в стране. Однако данные показывают, что за зарплату, которая меньше ММЗ, работают люди и в бюджетном (11 проц.), и в небюджетном секторах (13 проц.). А ведь именно здесь, в зоне низких окладов, говорит власть, и имеют место «теневые отношения» и переходят из рук в руки «конверты». Именно с этой целью был придуман «пол Содры», который увеличил бремя налогов зарабатывающим меньше ММЗ. В зависимости от того, сколько часов в месяц работает человек, его груз налогов может составлять и 60, и даже 80 проц. заработной платы. Вот каким образом власть «спасает» тех, кто живет труднее всего.

«Если спасать, то спасать, а лучший способ — сделать это чужими руками», – ежегодно вспоминают эту «мудрость» политики и увеличивают минимальную заработную плату, в этот раз — до 607 евро. Давно не возникает вопрос, надо ли увеличивать ее. Единственный вопрос: каким образом это сделать? Вот здесь-то и проявляется все лицемерие. Когда международные организации говорят, что в Литве, может быть, надо увеличить налоги на имущество или автомобили, политики одобрительно кивают головами, «мол, обсудим, подумаем, может быть, действительно надо». Когда тот же самый Международный валютный фонд уже несколько лет подряд указывает, что с учетом экономической ситуации в Литве соотношение существующей в настоящее время ММЗ и средней заработной платы слишком велико и надо прекратить пустые разговоры, наши политики слышат только то, что они хотели бы слышать.

«Может быть, представители Международного валютного фонда приедут к нам, пару месяцев покрутятся в Вильнюсе и не увидят, как трудно живут люди в регионах Литвы», — считают скептики. Но действительно ли увеличение ММЗ спасет людей? Кто становится жертвами этого невинного, на первый взгляд, шага?

Существует такое высказывание: «История принадлежит победителям». Это определение как нельзя лучше подходит и к разговору об увеличении ММЗ. Ведь увеличение заработной платы принесет пользу только тем, у кого еще есть рабочее место. А каково тем, кто в связи с искусственным увеличением ММЗ так и не нашел и не создал рабочего места? Скажем, молодежь, делающая первые шаги на рынке труда, или мамы, которые несколько лет не работали, воспитывая малышей. А как быть тем, кто годами не может найти работу в Зарасай или в Калварии, кто не может трудоустроиться даже простым рабочим, потому что работодатели уже вынуждены платить им почти столько же, сколько и квалифицированному работнику.

А как быть с теми, кто в связи с увеличением ММЗ потерял работу? С теми, кто на трудовом поприще с трудом выполнял задания? Как быть с теми, кто свои сбережения вложил в начало своего бизнеса и, работая на нескольких штатных единицах, не сумел даже себе выплатить ММЗ и уплатить налоги? Свои печальные истории эти люди чаще всего рассказывают друг другу в коридорах Службы занятости. И кто может решить, что справедливее: дополнительные 30 евро Йонасу или пособие по безработице Пятрасу?

Есть и менее грустные, но такие же несправедливые истории. Вместо того, чтобы получить премию и увеличенную зарплату, лучшая работница Дануте будет довольствоваться имеющимся и недоброжелательно относиться к самому большому лодырю на работе Вацису, который благодаря щедрости власти получит увеличенную ММЗ.

А может быть, все будет по-другому? У всех будет работа, все получат увеличенную заработную плату? Разумеется, даже медленно растущая экономика все-таки сможет вывезти «раздутую» ММЗ. А если вдруг рост экономики остановится? Что будет тогда? Наименьший уровень безработицы был в Литве в 2007 году перед началом экономического кризиса. Тогда этот уровень составлял 4,2 проц. Прошли три года, в 2010 г. ситуация неузнаваемо изменилась, безработица поднялась на рекордную высоту 17,8 проц. А ведь тогда у нас не было «пола Содры», который хоть в какой-то степени позволил амортизировать упадок экономики. И часть работников не потеряла работу, но могла работать на неполную штатную единицу. Сейчас такое сделать было бы гораздо труднее.

В конце концов, почему увеличение ММЗ надо отдавать в руки политиков? Ведь они зарплаты не выплачивают. Думаете, что в противном случае зарплаты вообще не будут увеличиваться? Зарплаты будут увеличиваться и без вмешательства политиков. Ведь увеличиваются зарплаты и тем работникам, которым Сейм не установил размера заработной платы. Зарплаты увеличиваются в связи с нехваткой рабочей силы. Не хватает и будет не хватать не только квалифицированных, но просто хорошо работающих людей. Без давления ММЗ зарплаты будут увеличиваться именно этим работникам. Разве это несправедливо?

Ева ВАЛЕШКАЙТЕ, аналитик Литовского института свободного рынка