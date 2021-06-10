Одной вакцинации недостаточно

Несмотря на относительно низкий риск заражения в летнюю погоду, ношение масок и соблюдение дистанций по всему Евросоюзу по-прежнему остаются обязательным требованием.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня было заявление в Еврокомисии, посчитавшей, что можно немного ослабить ограничения, но правила о соблюдении дистанции и ношении масок должны остаться. Политики убеждены, что у вируса есть пространство для циркуляции, а у общества пока еще нет коллективного иммунитета.