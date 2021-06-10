Одной вакцинации недостаточно

Несмотря на относительно низкий риск заражения в летнюю погоду, ношение масок и соблюдение дистанций по всему Евросоюзу по-прежнему остаются обязательным требованием.
Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня было заявление в Еврокомисии, посчитавшей, что можно немного ослабить ограничения, но правила о соблюдении дистанции и ношении масок должны остаться. Политики убеждены, что у вируса есть пространство для циркуляции, а у общества пока еще нет коллективного иммунитета.
Всё дело в том, что большинство жителей Старого Света, согласно опросам, не понимает, почему требования сохраняются, в то время как многие прошли иммунизацию. Еврочиновники же объясняют: для этого необходимо вакцинировать не менее 60 процентов населения. Это именно та отметка, после которой можно говорить о частичном коллективном иммунитете.