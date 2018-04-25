Одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией — ВОЗ

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Эффективная борьба с коронавирусом потребует, помимо разрабатываемых сейчас вакцин, использования других инструментов, в частности тестирования, выявления контактов инфицированных со здоровыми людьми и помещения на карантин тех, кто имел такие контакты. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина призвана сыграть существенную роль, чтобы взять пандемию под контроль. Однако важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их», — отметил глава ВОЗ.

Как подчеркнул гендиректор, вакцина сама по себе не положит конец пандемии COVID-19. «Нам по-прежнему потребуется наблюдение, тестирование, изолирование и лечение случаев заболевания, выявление контактов и помещение этих людей на карантин, привлечение общественности к борьбе с распространением инфекции и призыв людей к осторожности», — констатировал Тедрос Гебрейесус.