Одноразовые выплаты на детей

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Как сообщает Министерство социальной защиты и труда, «если деньги на ребенка уже выплачивают или начали платить до 30 июня, то одноразовые пособия выплатят до 31 июля. Если деньги назначены к выплате после 30 июня, то пособие выплатят вместе с первым переводом».

«Если родители ребенка, родившегося с 16 марта по 31 декабря, подадут заявку на получение «детских» денег до 31 января 2022 г., то пособие им заплатят вместе с первой выплатой, но не позже 25 февраля 2022 года. Например, если в июле 2021 г. подать заявку на «детские» деньги для ребенка, родившегося в октябре 2020 года, то родителям не только заплатят за весь период, но и выплатят одноразовое пособие», – разъясняют в министерстве. Напомним, что детям из многодетных семей и детям-инвалидам выплатят по 200 евро, а остальным – по 120 евро. Сообщается, что 120 евро получат более чем 507 000 детей, а 200 евро — около 134 000.

Информация «ЛК», литовских СМИ