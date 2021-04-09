Одобрен проект торгового центра

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Департамент главного архитектора города Вильнюса после внесения исправлений утвердил проектные предложения торгового центра на улице Джяугсмо. В проект несколько раз вносились поправки с учетом комментариев общины Павильнис и муниципалитета.

После внесенных поправок сократилась общая площадь здания — до 2054 кв. м. Сохранена большая часть ценных зеленых насаждений. Намечено помещение для кафе, у входов в здание будет предусмотрена многофункциональная площадь, на которой могут проходить ярмарки или общественные мероприятия, а в остальное время можно будет использовать ее для парковки. Предусмотрен отдельный план по озеленению территории.

На подходах к торговому центру будет оборудован дополнительный пешеходный переход.

Информация «ЛК», vilnius.lt