ОЭСР: безработица в Литве заметно выросла во время кризиса

В связи с мировым коронакризисом уровень безработицы в Литве весной вырос на 3 проц. пункта, и это был один из крупнейших показателей среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Также в новом обозрении этого года по поводу защиты работников и кризиса с COVID-19 отмечает, что в рейтинге 34 стран Литва в мае по показателю безработицы была на седьмом месте с безработицей несколько ниже 10%, ее опережали Латвия, Чили, США, Канада, и несколько других государств.

Если говорить о росте безработицы с февраля по май, то в Литве он был более активным, чем в Латвии (2,9 проц. пункта). Литва по этому показателю оказалась на четвертом месте после США, Канады и Колумбии.

Организация отмечает, что изменения, произошедшие с начала эпидемии в статистике в разных странах значительно отличаются, это демонстрирует как разницу в подходе стран к ответу на кризис, так и в сборе и сопоставлении самой статистики в период пандемии. Одновременно подчеркивается, что показатели безработицы показывают лишь часть картины кризиса рынка труда.

«Пандемия смела весь прогресс на трудовых рынках, совершенный за последние десятилетие после всемирного экономического кризиса», – заявил на пресс-конференции во вторник генсекретарь ОЭСР Анхель Гуррия.

По его словам, при оценке последствий кризиса важно видеть и проблемы, которые сопровождают безработицу: бедность, личные банкротства, депрессию, преступность. Однако глава ОЭСР призвал не идеализировать докризисный период и призвал смотреть на кризис как на возможность совершенствования недостатков прошлого.

В июне ОЭСР прогнозировала (и сейчас отчасти не изменила этих прогнозов), что если в прошлом году безработица в Литве составляла 6,3%, то в этом году она вырастет до 9,1%, а с 2021 года сократится до 8,2%. Такие цифры предоставляются с условием того, что будет одна волна эпидемии. В случае двухволнового сценария, безработица в этом году вырастет приблизительно до 9,5%, а в следующем году должна сократиться до 8,7%.

Литва стала членом ОЭСР в 2018 году.