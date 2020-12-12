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Официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,5%

Nuorauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Зарегистрированный показатель безработицы в Литве в ноябре продолжал расти и достиг 15,5%. По сравнению с октябрем, уровень безработицы вырос на 0,6 пункта, а за год — на 7,1 пункта. 

По данным на 1 декабря в стране было 266,6 тыс. лиц, ищущих работу, сообщила Служба занятости. 

По сообщению службы, последствия карантина, объявленного в начале ноября, на рыке пока не фиксировались – количество обратившихся в службу лиц без работы (25,5 тыс.) и количество свободных рабочих мест  (29,4 тыс.) по сравнению с июнем было сходным.

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Служба утверждает, что последовательно сокращается количество новых клиентов обращающихся за месяц в службу– в ноябре их было 25,5 тыс. что на 18% меньше, чем в октябре. 

В сообщении говорится, что спад продолжает довлеть над турагентствами, местами общественного питания, гостиничным бизнесом, между тем, процветает доставка посылок и платформы заказа еды на дом. 

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