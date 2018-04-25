Официальный показатель безработицы в Литве приблизился к 15%

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Зарегистрированный показатель безработицы в Литве в октябре продолжал расти и достиг 14,9%. По сравнению с сентябрем, уровень безработицы вырос на 0,8 пункта, а за год — на 7 пунктов.

По данным на 1 ноября в стране было 256,8 тыс. лиц, ищущих работу, сообщила Служба занятости. В октябре прошлого года показатель зарегистрированной безработицы составлял 7,9%.

Несмотря на рост безработицы, служба подчеркивает, что это не помогает работодателям найти работников — в октябре было зарегистрировано 37,2 тыс. свободных рабочих мест или на 900 больше, чем год назад.

По словам главы Службы занятости Инги Балнаносене, самый серьезный вызов — это структурная безработица.

«Не все ищущие работу соответствют требованиям работодателей, у них нет компетентности, квалификации, необходимых для работы. Также лица, ищущие конкретную работу, профессию, живут не там, где много рабочих мест в этой сфере», — сказала для сообщения И. Балнаносене.