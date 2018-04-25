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Офис президента: инфраструктура Rail Baltica должна быть в управлении госпредприятия

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Вновь построенная инфраструктура железной дороги Rail Baltica в Литве должна находиться в управлении государственного предприятия, утверждает президентское ведомство. 

Оно обнародовало эту позицию после заседания Государственного совета по обороне (ГСО), аргументируя интересами национальной безопасности. 

«Принимая во внимание возрастающую стратегическую роль проекта Rail Baltica, члены ГСО пришли к единому мнению, что вновь создаваемая инфраструктура должна управляться через предприятие, все права собственности на которое будет принадлежать Литовскому государству», — говорится в пресс-релизе офиса президента. 

Относительно модели управления Rail Baltica, которая соединит Таллин и Варшаву, уже не один год идут напряженные переговоры между тремя странами Балтии и Еврокомиссией (ЕК). 

ЕК утверждает, что проект нуждается в большей интеграции, так как это позволит обеспечить более высокий уровень финансовой ответственности, однако Литва против этого возражает, уверяя, что стратегическая инфраструктура должна оставаться в руках государства. 

На вопрос о переговорах с другими странами Балтии советник президента Гитанаса Науседы Ярослав Неверович ответил, что Литва достигла большого прогресса в реализации проекта и «не отказывается от участия в решениях, которые могли бы помочь в реализации проекта в Латвии и Эстонии». 

В Литве управляющим инфраструктурой является дочернее предприятие компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) — Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura.

Министр обороны Раймундас Кароблис подчеркнул, что проект Rail Baltica важен не только для перевозок пассажиров и грузов, но и для перевозки военной техники. 

Он также обратил внимание на то, что Литва должна контролировать российский военный транзит в Калининградскую область. 

«Помимо нечестной конкуренции из третьих стран вопрос заключается еще и в том, что осуществляется калининградский военный транзит, который полностью контролируется. Логично и через эту призму, чтобы  было сохранено нынешнее status quo», – сказал министр.

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