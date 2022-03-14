Офис президента Украины: Израиль выступит посредником между РФ и Украиной

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Израиль выступит посредником в прекращении российской агрессии против Украины. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой», — наисал Ермак.

Он также добавил, что в рамках эвакуации Израиль начнет пускать к себе родственников тех украинцев, которые уже находятся в Израиле.