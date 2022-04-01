Ограничение информации

Фото pixabay.com

Правительство Литвы предлагает расширить полномочия учреждений в ограничении информации, в которой разжигается ненависть, содержатся призывы к насилию или пропаганда войны.

Кабмин постановил внести в Сейм поправки к Закону об информировании общества, которые предоставили бы инспектору по журналистской этике новые полномочия – давать обязательные предписания интернет-провайдерам устранять возможность доступа к упомянутой запрещенной информации. Сейчас это может делать только полиция.

Также предлагается предусмотреть процедуры «двух скоростей» по полной остановке или прекращению деятельности средства массовой информации, то есть обычную и срочную процедуры в случае «очевидного, серьезного и тяжкого» нарушения закона.