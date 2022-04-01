Ограничение информации

Правительство Литвы предлагает расширить полномочия учреждений в ограничении информации, в которой разжигается ненависть, содержатся призывы к насилию или пропаганда войны.
Кабмин постановил внести в Сейм поправки к Закону об информировании общества, которые предоставили бы инспектору по журналистской этике новые полномочия – давать обязательные предписания интернет-провайдерам устранять возможность доступа к упомянутой запрещенной информации. Сейчас это может делать только полиция.
Также предлагается предусмотреть процедуры «двух скоростей» по полной остановке или прекращению деятельности средства массовой информации, то есть обычную и срочную процедуры в случае «очевидного, серьезного и тяжкого» нарушения закона.
Намечается, что решение об остановке деятельности средства массовой информации или распространителя массовой информации должен принять Вильнюсский окружной административный суд по просьбе Службы инспектора по журналистской этике с предоставлением соответствующего материала.
Инициаторы поправок подчеркивают, что остановить или прекратить деятельность средств массовой информации, в отличие от нынешней ситуации, можно будет только в том случае, кода распространяется такая информация, которая «наносит урон обществу в целом, но не отдельным лицам».
В Литве до 20 апреля продлено чрезвычайное положение, в рамках которого предусмотрена возможность ограничения деятельности литовских СМИ, если они распространяют дезинформацию, пропаганду войны, подстрекают к войне, призывают к насильственному нарушению суверенитета Литвы.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ