Ограничения передвижения в Неменчине предложат продлить ещё хотя бы на неделю

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В ставшем очагом коронавируса городке Неменчине (Вильнюсский район) ограничения на въезд и выезд будет предложено продлить ещё как минимум на неделю, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига.

«Будет предложено и продлить карантин, и ещё как минимум на неделю продлить введённые в Неменчине ограничения, пока будут получены детальные результаты всех исследований, пока мы не сможем сказать, носит ли этот случай распространения (коронавируса — ред.) очень локальный характер или же этих очагов в самой Неменчине больше и тогда нужно продолжать меры более длительное время», — сказал министр журналистам.

Из-за распространения коронавируса в четверг на неделю были закрыты въезд и выезд из Неменчине, эти меры были введены в полночь с четверга на пятницу.

Министр также подчеркнул, что основной очаг коронавируса в Неменчине, по предварительным данным, находится на швейном предприятии Vilnika, других очагов пока не наблюдается.

«Цифра, которая вызывает самое большое беспокойство — то, что на Vilnika 84 заразившихся человека из 285 работников. Это следует считать основным очагом заболевания», — сказал А. Вярига.