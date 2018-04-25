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TOP,Новости,Общество

Ограничения продажи алкоголя в Литве не сократили его употребление

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Невзирая на введенные властями ограничения по потреблению алкоголя и повышение акцизов, привычки жителей Литвы существенно не изменились, демонстрирует исследование, проведенное учеными Вильнюсского университета. 

По словам преподавателя Факультета экономики и администрации бизнеса Вильнюсского университета Виты Карпушкене, данные за последние 12 месяцев показали, что ужесточенные меры не побудили жителей отказаться от алкоголя. 

«Количество непьющих сокращалось, но можно было смягчить и сказать не то, что количество пьющих увеличилось, а что существенные привычки не меняются.  Введенные меры не побудили людей не пить в последние 12 месяцев, наши данные подтверждают этот факт», – заявила В. Карпушкене на пресс-конференции.

Целых 64% опрошенных за последние 12 месяцев потребляли алкоголь  (в 2016 году – 57%), не пили – 34% (в 2016 году – 41%).

В. Карпушкене подчеркнула, что тяжкие эпизоды с выпивкой, когда одновременно потребляются как минимум шесть единиц стандартного алкоголя, стали более редкими, однако среди пьянствующих этот показатель почти не изменился. 

«Эпизоды тяжкого пьянства стали реже. Количество людей, которые отказались от таких выпивок за последние 12 месяцев стало больше. 48% ответили, что за последние 12 месяцев такого сильного пьянства не было»,  – сказала она.

«Но, если смотреть на эту группу, которая пьет больше других, то эти эпизоды не изменились», – добавила ученый.

В опросе с целью детализации особенностей употребления алкоголя были выделены четыре группы: пьянствующие, регулярно употребляющие, употребляющие алкоголь по случаю, и непьющие за последние 12 месяцев.  

В 2018 году в Литве до 20 лет был повышен возраст, по достижении которого можно приобретать алкоголь, был ужесточен контроль за рекламой алкоголя, повышены акцизные сборы.

Это уже третье исследование привычек употребления алкоголя, проведенное университетом. 

Опрос проводила компания рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai, в опросе приняли участие 1104 человека. 

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