Ограничения в странах с наибольшим приростом COVID-19: последние нововведения

Nuotrauka BFL/ Фото pixabay.com

На 22 сентября в мире зафиксировано более 31,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 962 тыс. умерших и 21,2 млн выздоровевших. В ряде стран с наибольшим приростом введены серьезные ограничительные меры. О последних нововведениях сообщает БЕЛТА.

Так, в Индии продлена приостановка регулярных международных авиаперелетов до 30 сентября, ограничение не распространяется на полеты, разрешенные управлением гражданской авиации. Все иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить форму на сайте аэропорта Нью-Дели и согласиться на прохождение 7-дневного платного карантина и последующей 7-дневной самоизоляции.

С 16 августа в наименее пораженных регионах разрешено передвижение людей в ночное время. С 7 сентября возобновлена работа метро в Дели. С 5 августа возобновилась работа школ йоги и спортзалов. Запрещена работа кинозалов, бассейнов, парков развлечений, театров. Колледжи, школы и другие учебные заведения закрыты до 30 сентября. Смягчение мер не касается штатов с растущей заболеваемостью (Махараштра, Тамилнад и др.).

В Бразилии ограничительные меры принимаются в каждом штате в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 29 июля страна открыта для авиасообщения и туризма, въезд через сухопутные границы и через море запрещен до 24 сентября. Ношение масок обязательно в Сан-Паоло, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Бразилиа.

С 18 августа в Рио-де-Жанейро большая часть штата находится в желтой зоне (увеличение проходимости туристических мест до 50%, ограниченная работа торговых центров, заполнение ресторанов до 50% вместимости, запрет на командные виды спорта). Правительство штата разрешило проведение корпоративных мероприятий, конгрессов, ярмарок и съездов в Рио-де-Жанейро при соблюдении ограничения в 1/3 от общей вместимости зала. В штате Сан-Паулу с 21 августа нет территорий «красной» фазы, большая часть штата находится в желтой зоне — могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% возможностей.

Ограничительные меры в США отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. Запрещен въезд для иностранцев, находившихся в предшествующие 14 дней в Иране, Китае и Бразилии (для всех), в странах Шенгенского соглашения, Великобритании и Ирландии (для всех, кроме отдельных категорий граждан — студентов, инвесторов и т.д.). С 14 сентября прекращен скрининг прибывших из стран повышенного риска (термометрия, осмотр, анкетирование) из-за неэффективности этих процедур, снято ограничение на количество аэропортов для приезжих из стран с высоким риском. На отдельных территориях (в частности, округ Колумбия) прибывшие в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Продлено закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21 сентября. Люди, прибывающие на территорию Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута из регионов с высокой заболеваемостью (Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Южная и Северная Каролина, Техас, Вашингтон) обязаны изолироваться на 14 дней.

В Луизиане с 28 августа закрыты бары. С 14 сентября в Небраске возобновлена работа большей части сферы услуг и торговли, разрешены собрания до 500 человек. Сохраняется запрет на работу ресторанов в пяти штатах (Нью-Йорк, Иллинойс, Калифорния, Вайоминг), церквей — в Калифорнии, спортзалов — в четырех штатах. Штат Нью-Мексико позволил открыться ресторанам с 29 августа, Нью-Джерси — с 4 сентября.

Во Францию разрешен въезд из европейских стран, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая без последующей самоизоляции. Приезжие из других стран обязаны предоставить медсертификаты и/или пройти самоизоляцию (зависит от категории страны). Снято ограничение на заполнение общественного транспорта при условии обязательного ношения масок. В Париже, Страсбурге, Марселе, Тулузе обязательно ношение масок в общественных местах.

Со 2 июня открыты театры, рестораны с условием соблюдения дистанции. С 27 августа разрешено собирать на стадионах до 5 тыс. человек. Ночные клубы, ярмарки и выставки закрыты до последующего уведомления. Три наиболее пострадавшие территории ввели с 14 сентября новые меры. Так, в Жиронде запрещены собрания более 1 тыс. человек, в парках и на набережных — более 10, отменены школьные поездки, в Буш-дю-Рон запрещены собрания более 10 человек в парках, посещения домов престарелых, бары должны быть закрыты с 00.30 до 6.00, в Гваделупе ограничено время работы баров, закрыты многие общественные места — бассейны, спортзалы, музеи.

В Израиле международные полеты возобновлены с 16 августа (для жителей и резидентов страны). Закрыты границы с Египтом и Иорданией.

Такси должны перевозить не более двух человек. Движение поездов приостановлено до последующего извещения. С 8 сентября в ряде городов введен комендантский час с 19.00 до 5.00. С 19 сентября вводятся новые ограничительные меры (предварительно — до 9 октября ): запрещено отдаляться от дома на более чем 500 м, кроме поездок на работу. Закрываются школы и торговые центры, рестораны и кафе, будет прекращена работа бизнеса, производства и сферы услуг, кроме наиболее необходимых. Запрещены собрания более 10 человек в закрытых помещениях, более 20 — на открытом воздухе.

Ограничительные меры в регионах Испании принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 1 июля разрешен въезд иностранцам с последующей 14-дневной изоляцией (кроме граждан отдельных стран). Часть территорий ограничили въезд и выезд: Сегрия с 4 июля, Галиция с 6 июля.

По всей стране обязательно ношение масок в общественном транспорте, в Мадриде с 30 июля — во всех общественных местах. Каталония ввела 24 августа запрет на собрания более 15 человек, Мадрид с 7 сентября — на собрания более 10 человек. С 18 июля в Барселоне прекращена работа пляжей, театров. По всей стране с 18 августа закрыты ночные заведения.