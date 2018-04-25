Ограничительные меры ряда стран вызвали сложности с возвращением белорусов на родину

«Ситуация остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено, — заявил Анатолий Глаз. — Работа ведется в плотном контакте со всеми заинтересованными государственными органами Беларуси, осуществляется плотное взаимодействие с ОАО «Белавиа».

Анатолий Глаз обратил внимание, что национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны ЕС, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. С 29 марта «Белавиа» планирует запуск рейса Минск — Вена.

Представитель МИД подчеркнул, что достигнута договоренность о продолжении выполнения рейсов «Балавиа» в Египет до 31 марта для обеспечения выезда граждан Беларуси.

Всеми указанными рейсами активно пользуются для возвращения также граждане России и других государств.

По актуальной в настоящий момент рабочей информации, белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево.

В МИД также обратили внимание, что для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов.

«Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала», — отметил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки.

Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину.

В частности, не смогла вернуться домой одна группа из населенного пункта Даболим штата Гоа (Индия).

«При этом разрешение указанных сложных ситуаций должно проводиться при более активном вовлечении всех ответственных, включая туристических операторов и авиаперевозчиков», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным статистики Государственного пограничного комитета Беларуси, количество граждан, выезжающих за рубеж, остается существенным, несмотря на озвученные рекомендации МИД. В этой связи в Министерстве иностранных дел еще раз настоятельно порекомендовали воздержаться в данный период от зарубежных поездок.

Дополнительно обращается внимание, что 18 марта правительством Литвы принято решение о продлении возможности иностранным гражданам, возвращающимся в государство своего проживания, следовать транзитом через территорию Литвы до 00.00 23 марта (ранее срок действия транзитного коридора завершался в 00.00 19 марта).

Кроме того, с 18:30 16 марта до 17:00 14 апреля введен режим чрезвычайного положения в Армении.

Канада с 16 марта закрыла границы для въезда иностранных граждан.

С 17 марта до 3 апреля временно закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для международных пассажирских перевозок.

В Венгрии с 17 марта закрыты все наземные пункты пропуска (въехать на территорию страны смогут только граждане Венгрии и члены их семей). Аэропорт Будапешта продолжает работу на вылет/транзит иностранных граждан.

Помимо этого с 19 марта вводятся ограничения на въезд на территорию Швеции сроком на 30 дней.

В Министерстве иностранных дел также обратили внимание на то, что достигнута договоренность с мобильным оператором МТС о запуске с 18 марта бесплатных звонков для абонентов компании, находящихся в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (список доступен по ссылке http://mfa.gov.by/upload/help_sos_upd_1.pdf) и Министерства иностранных дел Беларуси (+375 (17) 327-29-22). Ранее аналогичный социально значимый шаг предприняла компания Life:)».

«Призываем отслеживать постоянно обновляемую релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел», — отметили в ведомстве.