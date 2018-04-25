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TOP,Происшествия

Окно контрабанды закрылось

Фото lmuitine.lt

Сотрудники Таможенно-криминальной службы разоблачили теневую контрабандную схему с участием граждан Беларуси и Литвы, а также таможенника Шальчининкского поста, сообщает пресс-служба ведомства.

Должностные лица службы располагали информацией, что через пункт «Шальчининкай», который находится на границе с Беларусью, перевозятся большие объемы контрабанды сигарет. Было известно, что в схеме замешан сотрудник.

В ночь с 14 на 15 октября криминалисты таможни устроили засаду в районе поста. Как и ожидалось, около 4.20 из Беларуси на автомобиле VW Crafter приехал «разведчик” – гражданин соседней страны. Сотрудник Вильнюсской территориальной таможни проверил его машину и позволил продолжить путь.

Вскоре, около 4.55, у поста появился еще один гражданин Беларуси на микроавтобусе Ford Transit, который сообщил, что у него нет ничего, требующего декларации, и он собирается забрать груз из Литвы. Хотя указанному таможеннику было поручено детально осмотреть автомобиль, он никаких нарушений не обнаружил, и водитель поехал дальше.

Спустя некоторое время микроавтобус остановили у Балтойи Воке сотрудники мобильных групп таможни. Машину вернули на пост для повторного таможенного досмотра, в ходе которого в стенах и потолке были обнаружены тайники, где находилось 24648 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их стоимость составляет более 87 тысяч евро.

Водитель микроавтобуса и таможенник, проводивший первичный осмотр, были задержаны. Последнего подозревают в злоупотреблении служебным положением. Также таможенники остановили и задержали гражданина Беларуси, который ехал первым, по подозрению в причастности к контрабанде, а в Алитусе задержали четвертого человека – жителя этого города, который ожидал нелегальный груз.

Начато досудебное расследование. Оба белоруса арестованы на месяц, граждане Литвы находятся под стражей. У них изъяты документы и взята подписка о невыезде.

Кроме того, в октябре сотрудники Таможенно-криминальной службы Литвы задержали микроавтобус, в котором было найдено 2,5 тысячи литров польского алкоголя, замаскированного в ящиках с овощами. Об этом сообщила пресс-служба таможни Литвы.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Шилайнском районе Каунаса. Житель Каунаса, который находился за рулем автомобиля Fiat Ducato, сообщил официальным лицам, что по просьбе знакомых приехал из Польши с грузом лука. Однако при проверке таможенники обнаружили, что в микроавтобусе спрятаны 500 пятилитровых пластиковых емкостей со спиртом.

У водителя не было документов на покупку алкоголя, поэтому нелегальный груз и автомобиль были задержаны. Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения и провоза алкоголя с целью его реализации.

Также были задержаны еще два человека (житель Каунаса и Каунасского района), которые подозреваются в организации перевозки алкоголя в Литву. Все они были освобождены после допроса и изъятия документов под подписку о невыезде.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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