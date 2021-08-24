Около 10 млн афганских детей нуждаются в гуманитарной помощи — ООН

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжит оказание в Афганистане гуманитарной помощи, в которой нуждаются около 10 млн детей. Об этом заявила исполнительный директор фонда Генриетта Фор, сообщает ТАСС.

«Наша приверженность детям Афганистана является неизменной и наша цель состоит в том, чтобы права каждого из них реализовывались и защищались», — сказала Генриетта Фор.

«Сегодня около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. Около 1 млн детей, согласно прогнозам, в течение этого года столкнутся с голодом и могут даже умереть, если им не будет оказана медицинская помощь», — констатировала представитель ЮНИСЕФ. Она обратила внимание на тот факт, что, согласно оценкам, 4,2 млн юных афганцев не посещают школу, в том числе более 2,2 млн девочек. С января представители ООН задокументировали более 2 тыс. случаев нарушения прав детей в стране