Около 10 первых пограничников Frontex прибудут в Литву в начале июля – Р. Любаевас

Он сказал это после состоявшегося в Варшаве заседания Управляющего совета Frontex, на котором представитель Литвы представил новейшую информацию о росте потоков нелегальных мигрантов через белорусскую границу.

По данным МВД, только за первую половину июня в Литву из Беларуси пыталось попасть более 200 нелегальных мигрантов, а всего за этот год — почти 400 мигрантов, преимущественно граждане Ирака. Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

По словам главы погранведомства, до середины июля в Литву в общей сложности должно прибыть около 30 дополнительных сотрудников, как из погранслужб других стран, так и из постоянного корпуса Frontex.

«Будет комбинированная команда. Очень формальное отличие: сотрудники постоянного корпуса будут в форме Frontex, а другие пограничники — в формах своих погранведомств», — объяснил Р. Любаевас.

По его словам, литовским пограничникам будут помогать коллеги из Финляндии, Латвии и Эстонии, поскольку пограничников из этих стран дислоцировать проще всего.

Пограничники Frontex и других стран будут совместно патрулировать участок границы, помогать задерживать нелегальных мигрантов.

Будут помогать не только сотрудники, но и специальная техника

По словам Р. Любаеваса, сотрудники миссии Frontex должны прибыть в Литву до середины июля. Они будут помогать не только справляться с потоками нелегальных мигрантов. Часть их будет размещена на пунктах погранконтроля, чтобы помогать при осуществлении контроля лиц и транспортных средств, пересекающих границу, предотвращая таким образом незаконную миграцию.

«Также планируется разместить и транспортные средства», — сказал глава СОГГЛ.

По его словам, в Литву должно быть доставлено несколько транспортных средств, возможно, и мобильное оборудование для наблюдения за границей.

Р. Любаевас говорит, что это не будет альтернатива внедряемым в стране системам наблюдения — мобильное оборудование будет использоваться на тех участках, где фиксируется больше всего нарушений.

Если понадобится, в Литву будет направлено больше пограничников

Глава погранслужбы подчеркнул, что на встрече услышал от коллег и представителей Еврокомиссии (ЕК) заверения в том, что Литву не оставят решать проблемы нелегальной миграции в одиночестве.

«По всей видимости, впервые за достаточно длительный период на заседании Управляющего совета Frontex шла речь не только о проблемах южных границ Европейского союза (ЕС), но и о вызовах на сухопутных восточных границах», — отметил Р. Любаевас.

Он подчеркнул, что при необходимости в Литву будет направлено еще больше пограничников.

«Мы договорились, что будем наблюдать за ситуацией. Если возникнет потребность в выделении нам больше сотрудников или технических средств, то мы всегда сможем согласовать это с Frontex и получить дополнительные мощности», — рассказал глава СОГГЛ.

И все же он сказал, что сейчас запланированных ресурсов достаточно, однако ситуацию трудно прогнозировать.

В частности, он акцентировал, что хотя в контексте ЕС в Литве потоки мигрантов «не очень впечатляющие», тем не менее Сообществу следует учитывать тенденцию, что по соседству находится «непрогнозируемое государство, которое открыто декларирует помощь нелегальным мигрантам».