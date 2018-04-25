Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Фото из архива ЛК

По данным компании Baltijos Liftai, которая обслуживает большую часть лифтов страны, около 20 процентов лифтов в старых многоквартирных домах находятся в аварийном состоянии, а значит, они опасны для жизни и здоровья людей, пишет портал delfi.lt.

По словам главы компании Мантаса Ромашко, лифты находятся в аварийном состоянии из-за своего срока эксплуатации: «Более половины, даже 60% лифтов, установленных в старых многоквартирных домах, имеют возраст 40-50 лет, а срок службы лифта — до 25 лет».

По словам М. Ромашко, в Вильнюсе установлен 51 процент всех лифтов Литвы, поэтому в плохом состоянии лифты находятся в основном в столице. Далее — Каунас, на третьем месте — Клайпеда.

Всего в Литве в многоквартирных домах установлено около 4,5 тысяч лифтов.

Информация ЛК по сообщению BNS