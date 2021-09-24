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Около 20 стран ЕС предлагают вновь избрать Гебрейесуса на пост главы ВОЗ

By ITU Pictures from Geneva, Switzerland — AI for Good Global Summit 2018, CC BY 2.0, Link

Около двадцати европейских стран предлагают перевыбрать Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

«Около двадцати стран Европейского союза в четверг выдвинули кандидатуру Тедроса Аданома Гебрейесуса на пост главы ВОЗ незадолго до истечения крайнего срока [выдвижения кандидатур]», — указало агентство. По его сведениям, Гебрейесус, возможно, является единственным претендентом на этот пост.

Как напоминает AFP, кандидатуру Гебрейесуса ранее официально предложила Германия. По данным AFP, среди стран, которые поддержали инициативу Берлина — Австрия, Португалия, Франция и Испания.

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Агентство подчеркивает, что крайний срок выдвижения кандидатур истек в 18:00 (19:00 мск) 23 сентября. Имена претендентов не будут официально объявлены до начала ноября. Процесс подачи заявок является конфиденциальным.

Если кандидатов несколько, первый этап отбора начнется в январе 2022 года, чтобы составить короткий список из пяти кандидатов. Окончательное голосование за нового главу ВОЗ пройдет в мае 2022 года.

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