Около тысячи человек участвовали в митинге Союза литовских семей в Вильнюсе

Около тысячи человек собрались в субботу в Вильнюсе на акцию протеста движения литовских семей, участники которой заявляют, что хотят защищать закрепленные в Конституции ценности.
«Мы стараемся не нарушать Конституцию, сейчас везде нарушения, литовский язык унижают, всякие буквы q и w приняли, хотят принять закон о союзе то ли семей, то ли не семей. Принимать такой закон путем референдума должен сам народ, а не Сейм, собравшийся где-то по углам. ЛГБТ идет по головам людей», — сказал BNS 68-летний строитель, житель Шяуляйского района Витаутас, участвовавший в митинге.
В солнечный субботний день октября протестующие вышли на Кафедральную площадь с литовскими национальными и историческими флагами, региональными флагами и плакатами.
Альгирдас Карняцкас, 42-летний аналитик-программист из Вильнюса, заявил, что пришел на митинг, потому что хочет поддержать сражающихся за Конституцию людей.
«Я пришел выразить свою поддержку людям, которые борются за Конституцию Литвы, за то, чтобы ее соблюдали, соблюдали законы. Когда мы видим деградацию власти и бесконтрольный разгул коррупции, то очень грустно за страну», — рассказал BNS А. Карняцкас.
Участница митинга Эдита, 59-летний бухгалтер женщина из Шяуляй, утверждала, что поддерживает инициативы Движения семей с самого начала.
«Мы с самого начала, еще с парка Вингиса, поддерживали эту идею общественных деятелей, вы прекрасно знаете все идеи и все конфликты», — сказала BNS женщина из Шяуляй.
На сайте объединения «Союз литовский семей» (лит. Lietuvos seimu sajudis) сообщается, что участники митинга выступят против рассматриваемого в Сейме Закона о гражданском союзе, против политики правительства после резкого повышения цен на энергоносители.
Витольда Рачкова, представитель «Союз литовских семей», заявила, что собравшиеся на митинг люди «делают то дело, которое должна делать оппозиция в Сейме».
«У нас сегодня нет такой оппозиции, поэтому вы здесь, но не забывайте требовать от них выполнения их работы», — обратилась со сцены к участникам акции представитель движения.
Мэрия столицы выдала разрешение на участие в митинге 15 тыс. участников, его охраняла многочисленная полиция, здания Сейма и Правительства были огорожены.
Начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Ренальдас Жяконис заявил, что митинг был мирным и никаких инцидентов зафиксировано не было.
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