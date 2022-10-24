Около тысячи человек участвовали в митинге Союза литовских семей в Вильнюсе

В солнечный субботний день октября протестующие вышли на Кафедральную площадь с литовскими национальными и историческими флагами, региональными флагами и плакатами.

Альгирдас Карняцкас, 42-летний аналитик-программист из Вильнюса, заявил, что пришел на митинг, потому что хочет поддержать сражающихся за Конституцию людей.

«Я пришел выразить свою поддержку людям, которые борются за Конституцию Литвы, за то, чтобы ее соблюдали, соблюдали законы. Когда мы видим деградацию власти и бесконтрольный разгул коррупции, то очень грустно за страну», — рассказал BNS А. Карняцкас.

Участница митинга Эдита, 59-летний бухгалтер женщина из Шяуляй, утверждала, что поддерживает инициативы Движения семей с самого начала.

«Мы с самого начала, еще с парка Вингиса, поддерживали эту идею общественных деятелей, вы прекрасно знаете все идеи и все конфликты», — сказала BNS женщина из Шяуляй.

На сайте объединения «Союз литовский семей» (лит. Lietuvos seimu sajudis) сообщается, что участники митинга выступят против рассматриваемого в Сейме Закона о гражданском союзе, против политики правительства после резкого повышения цен на энергоносители.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Витольда Рачкова, представитель «Союз литовских семей», заявила, что собравшиеся на митинг люди «делают то дело, которое должна делать оппозиция в Сейме».

«У нас сегодня нет такой оппозиции, поэтому вы здесь, но не забывайте требовать от них выполнения их работы», — обратилась со сцены к участникам акции представитель движения.

Мэрия столицы выдала разрешение на участие в митинге 15 тыс. участников, его охраняла многочисленная полиция, здания Сейма и Правительства были огорожены.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Ренальдас Жяконис заявил, что митинг был мирным и никаких инцидентов зафиксировано не было.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

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