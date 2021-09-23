Окончательное решение суда: «Дома Москвы» в Вильнюсе не будет

«Мы правы, что не разрешили дальнейшее строительство, а «Дом Москвы» — неправ. Мы не позволяем себя дурачить. Я рад, что теперь, после окончательного и не подлежащего обжалованию решения суда, я говорю это не только за себя и за Вильнюсское самоуправление, но и за наше государство. Спасибо!» — сказал для пресс-релиза Р. Шимашюс.

Представители ГАСЛ сказали BNS, что материалы дела огласке не подлежат.

Вильнюсской окружной административный суд в июле 2020 года также отклонил жалобу общественного учреждения «Центр культуры и предпринимательства Москвы — Дом Москвы» в связи с невыдачей разрешения на строительство. Суд счел, что решение самоуправления отказаться согласовывать проектные предложения по зданию на основании информации Департамента государственной безопасности обоснованно.

Строитель «Дома Москвы» — общественное учреждение «Центр культуры и предпринимательства Москвы — Дом Москвы» просил суд отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по зданию и обязать рассмотреть их заново.

Идея строительства «Дома Москвы» в Вильнюсе родилась в июле 2004 года, когда юбилейные торжества по случаю 750-летия коронации Миндаугаса посетил бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков. Тогда было решено реализовать сходный проект и в Москве.

Сообщалось, что этот дом будет центром культуры и предпринимательства, а его целью будет создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.