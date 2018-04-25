Оксфордский словарь назвал слово 2019 года

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Оксфордский словарь выбрал слово нынешнего года, им стало выражение «чрезвычайная ситуация в области климата» (climate emergency), сообщает The New York Times.

Выражение выбрали из экологического шорт-листа, который включал такие словосочетания, как «климатическое действие» (climate action), «климатическое отрицание» (climate denial) и «экологическое беспокойство» (eco-anxiety). Согласно данным, собранным в Oxford Corpus (базе данных, содержащей сотни миллионов слов на английском языке), использование термина «чрезвычайная ситуация в области климата» возросло в сто раз с 2018 года.

Как правило, шорт-лист включает в себя множество различных слов, иллюстрирующих новые тенденции в использовании языка. «Когда мы выбирали слово года, стало ясно, что проблемы, связанные с климатом, затрагивают все лексические элементы, с которыми мы работаем, и отражают реальную озабоченность англоязычного мира в 2019 году», — сказала редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

По словам организаторов акции, слово года выбирается для того, чтобы «отразить настроение или озабоченность уходящего года и иметь долгосрочное влияние в качестве термина культурной значимости». В числе недавних победителей уже побывали слова «токсичный», «пост-правда» и «вейп».