Октоберфест поставил новый пьяный рекорд

Фото из открытых источников

В Германии закончился ежегодный пивной фестиваль Октоберфест, на котором появился новый рекорд — количество пьяных посетителей на электросамокатах, сообщает DW.

За две недели фестиваля полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в пьяном состоянии, из которых 414 передвигались на электросамокатах. Всего во время Октоберфеста в этом году было выпито 7,3 млн литровых кружек пива, съедено 124 вола и 29 ягнят.

За две недели фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей. На Октоберфесте потеряли 780 удостоверений личности, 690 предметов одежды, 660 кошельков, 465 банковских карт, 420 смартфонов и мобильных телефонов, 300 ключей, 155 очков, 130 сумок и рюкзаков, 115 зонтов, 55 украшений и восемь видеокамер, детскую коляску, зубной протез и альбом живописных работ Сальвадора Дали.

Напомним, что 186-й фестиваль пива Октоберфест открылся в Мюнхене 21 сентября.