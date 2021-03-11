Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение издания Kyodo News пишет, что власти Японии решили провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.
Отмечается, что уже в апреле японские власти и оргкомитет игр озвучат число болельщиков, которым будет разрешено присутствовать на соревнованиях. Напомним, ранее стало известно, что церемония открытия эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом минувшего года, но были перенесены из-за пандемии на лето 2021 года. Новые даты проведения Олимпиады — с 23 июля по 8 августа, Паралимпиады — с 24 августа по 5 сентября.tourister.ru