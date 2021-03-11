Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение издания Kyodo News пишет, что власти Японии решили провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что уже в апреле японские власти и оргкомитет игр озвучат число болельщиков, которым будет разрешено присутствовать на соревнованиях. Напомним, ранее стало известно, что церемония открытия эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей.